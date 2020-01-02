Başkan Şimşek’ten engellilere yeni yıl partisi

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Gölbaşı Belediyesi Engelli Birimi öğrencilerine yönelik olarak yılbaşı etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek , eşi Yeşim Şimşek ve engelli öğrenciler katıldı. Öğrencilere yeni yıl öncesi moral aşılamak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler müzik eşliğinde unutulmaz anlar yaşadı. Yeni yıl şapkalarının takıldığı, süslemelerin yapıldığı, balonlar dağıtıldığı etkinlikte engelli öğrenciler, dans edip, gönüllerince eğlendiler. Başkan Şimşek, engelli öğrenciler ile selamlaşarak yeni yıllarını kutladı. Ardından engelli öğrencilerle beraber Ankara oyun havası oynadı.Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "2019 yılını artık geride bırakıyoruz. 2020 yılı tüm ülkemiz ve milletimiz için başarılı, mutlu ve sağlıklı geçmesini diliyorum. Bu mekana sahip olmaktan çok mutluyuz. Engellilerimizle beraberiz, yeni yılımızı kutluyoruz. Onlarla beraber eğlendik ve çok güzel anlar yaşadık. Ümit ediyorum ki; 2020 yılı onlar içinde çok mutlu olacakları bir yıl içinde geçer. Gölbaşı'ndaki bütün engellerini ortadan kaldırmak için mücadele edip çalışacağız" şeklinde konuştu. Etkinlikte Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Eşi Yeşim Şimşek engelli birimi öğrencileri ile birlikte yeni yıl pastası keserek ikramda bulundular.