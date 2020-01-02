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Başkentte duvarlar renkleniyor

Giriş Tarihi: 2.1.2020
Başkentte duvarlar renkleniyor
Ankara'da alt geçitler, köprüler ve boş duvar yüzeylerine çevreyle uyumlu, estetik, dekoratif ve sanatsal çizimler yapılacak. Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje ile alt geçit, köprü altları ve kent içindeki boş beton duvarlar, ressamların fırçalarından çıkan Ankara'ya özgü desenlerle donatılacak. İlk olarak Elmadağ Giriş Köprüsü alt geçidi ile Kenan Evren Bulvarı alt geçidindeki duvarlar, Ressam Şenol Karakaya ve ekibinin çizdiği desenlerle görsel bir şölene dönüştü.
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Başkentte duvarlar renkleniyor
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