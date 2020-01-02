EMNIYETIN YILBAŞI MESAISI

BUGÜN NELER OLDU

Emniyet Müdürlüğü, yeni yıl kutlamalarının yapıldığı Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ydı ve yeni yılın önemli adreslerini MOBESE kameralarıyla denetledi. Yeni yıl kutlamalarında geniş güvenlik önlemleri alındı. Binlerce kişi meydana polis aramasıyla girdi. Saat 22.00'dan itibaren etkinlikler sona erene kadar Güvenpark'ın giriş ve çıkışları polis ekipleri tarafından barikatla kapatılarak bomba arama köpeği ile arandı. Park alanı içerisine girmek isteyenler ise polisler tarafından tek tek arandı. Ayrıca Karanfil Sokağı, Yüksel Caddesi giriş ve çıkışları da polis barikatları ile kapatılarak içeriye girmek isteyen herkes polis tarafından tek tek arandı.26 alışveriş merkezinde özel güvenliğin kontrollerine ilave olarak polis ekipleri görev aldı. Polis ekipleri özellikle Kızılay ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alırken, kent genelinde 23 bin 500 polis ve jandarma görev aldı. Başkent sokakları, gece boyunca saniye saniye takip edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi'nde, yılbaşı nedeniyle güvenliğin sağlanması için görev başında. 2010 yılında başkentte ilk kez uygulamaya konulan yüksek çözünürlüğe sahip MOBESE kameraları, şehirdeki güvenliğin sağlamasında kilit rol oynuyor. Yılbaşı kutlamalarında güvenlik güçlerinin adeta 'gözü kulağı' olan kameralı takip sistemi, Kızılay ve çevresindeki her detayı saniye saniye kaydetti. Kutlamalar sırasında hem Kızılay'daki hem de diğer bölgelerdeki MOBESE kameralarına yansıyan görüntüler, Ankara KGYS Merkezi ve başkentin çeşitli noktalarında konuşlu merkezden izlenerek, herhangi bir olumsuzluk tespit edildiğinde müdahale edilebiliyor.Yılbaşı gecesi, özellikle Sakarya Caddesi, Yüksel Caddesi, Bahçelievler 7. Cadde ve Tunalı Hilmi Caddesi olmak üzere, kentin önde gelen caddelerinde, "Güven Timleri" özel önlemlerle çalıştı. Ankara polisi, her yıl yaşanan olumsuz görüntülerle karşılaşmamak için geniş çaplı önlemler aldı. Buna göre "Güven Timleri" yılbaşı gecesi de görev başındaydı. Tim ekipleri, vatandaşlar arasında dolaşarak huzursuzluk çıkaranları tespit ederek etkisiz hale getirdi. Kentin büyük caddelerine girişlerde, diğer ilçelerden kutlamalar için gelenler hem kimlik kontrolünden hem de üst aramasından geçirildi. Suç işlemek amacıyla özellikle taciz amacı güdenlere fırsat tanınmayacak bir şekilde önlem alındıAnkaraValisi Vasip Şahin, yılbaşı tedbirleri kapsamında Akıncılar Yol Kontrol Noktası, Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkez Amirliği ve Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi" personelini ziyaret etti. Ankara genelinde 18 bin emniyet ve 5 bin 500 jandarma personelinin görev yaptığını aktaran Vali Şahin, "Ankaralıların huzur ve güvenlik içerisinde yeni yılı idrak etmeleri için her türlü tedbiri aldık. İnşallah Ankaralılar en iyi şekilde yeni yıla girmiş olacak" dedi.