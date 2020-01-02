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Gençlerbirliği, Barcelona’dan Beijnen’i kiraladı

Giriş Tarihi: 2.1.2020
Gençlerbirliği, Barcelona’dan Beijnen’i kiraladı
Başkent kulübü, Barcelona'nın B takımında forma giyen Mike Van Beijnen'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Barcelona'nın B takımında forma giyen Mike Van Beijnen'le 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Devre arası transfer çalışmalarına başlayan kulübümüz ilk olarak Barcelona B takımında forma giyen Mike van Beijnen'i bonservis bedeli ödemeden kadromuza kattı. 1999 doğumlu Mike van Beijnen, savunmada sağ bek pozisyonunda oynuyor. Hollanda'da Willem II ve NAC Breda takımlarında da forma giyen genç oyuncu ile kulübümüz 1.5 yıllık anlaşmaya imza attı. Futbolcunun sezon sonu performansına göre gelecek sezonki sözleşme durumu değerlendirilecek.
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Gençlerbirliği, Barcelona’dan Beijnen’i kiraladı
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