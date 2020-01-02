Hamzaoğlu tribünü de ateşledi

Başkan Cavcav, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yakaladıkları çıkışın tribünlere de yansıdığına değinerek, "Özlediğimiz Gençlerbirliği tribünlerini son 3-4 lig maçımızda yeniden görmeye başladık. Temennim bunun artarak devam etmesi. Taraftar bir takımın her şeyidir, onlar da bizim için ne denli önemli olduklarını her maç kanıtlıyorlar. Destekleri için teşekkür ederim"
dedi. Cavcav, ara transfere ilişkin ise "Ayağını yorganına göre uzatan kulüplerden biri olarak yine dikkatli davranacağız" diye konuştu.