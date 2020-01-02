Hamzaoğlu tribünü de ateşledi

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Cavcav, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yakaladıkları çıkışın tribünlere de yansıdığına değinerek,dedi. Cavcav, ara transfere ilişkin ise "Ayağını yorganına göre uzatan kulüplerden biri olarak yine dikkatli davranacağız" diye konuştu.