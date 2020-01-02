İlk defa Türkiye’de

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Kar Motosikleti (Snowcross) Dünya Şampiyonası'nın bu yıl ev sahipliğini üstlendiklerini ve organizasyonun ilk kez Türkiye'de düzenleneceğini açıkladı. Uçar, motosiklet branşında son yıllarda önemli uluslararası organizasyonları üstlendiklerini hatırlatarak, "Özellikle Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonka-rahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası, uluslararası alanda organizasyon düzenleyebilme kabiliyetimizin ne kadar yüksek olduğunu ortaya koydu"
dedi. Motosiklette birçok branşta ev sahipliği önerileri aldıklarını anlatan Uçar, "Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) yetkilileriyle konuştuk. Ülkemiz tarafından yatırım yapılan kayak merkezlerinin daha fazla tanıtımını sağlamak amacıyla, bizde çok yaygın olmayan ancak geliştirilmeye müsait Kar Motosikleti Dünya Şampiyonası'nın ev sahipliğini üstlendik" ifadelerini kullandı.
KENAN SOFUOĞLU'NUN KATKISI BÜYÜK
Uluslararası organizasyonlarda yarışan sporcu sayısının her yıl arttığını belirten Uçar, "Kenan Sofuoğlu'nun öncülük ettiği yurt dışı yarış organizasyonlarında sporcularımız bizleri başarıyla temsil ediyor"
diye konuştu.
4 MADDEDE KAR MOTOSİKLETİ
1-
Dünya Şampiyonası, FIM tarafından 2004 yılında açılan branşlar arasında yer alıyor.
2-
Şampiyonada erkek ve kadın toplam 50 sporcu mücadele edecek.
3-
Daha önce İsveç, Norveç, İsviçre, Rusya, Finlandiya gibi ülkeler organizasyona ev sahipliği yaptı.
4-
İki gün süren organizasyon, birçok uluslararası TV tarafından yayınlanıyor.