İlk defa Türkiye’de

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Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Kar Motosikleti (Snowcross) Dünya Şampiyonası'nın bu yıl ev sahipliğini üstlendiklerini ve organizasyonun ilk kez Türkiye'de düzenleneceğini açıkladı. Uçar, motosiklet branşında son yıllarda önemli uluslararası organizasyonları üstlendiklerini hatırlatarak,dedi. Motosiklette birçok branşta ev sahipliği önerileri aldıklarını anlatan Uçar, "Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) yetkilileriyle konuştuk. Ülkemiz tarafından yatırım yapılan kayak merkezlerinin daha fazla tanıtımını sağlamak amacıyla, bizde çok yaygın olmayan ancak geliştirilmeye müsait Kar Motosikleti Dünya Şampiyonası'nın ev sahipliğini üstlendik" ifadelerini kullandı.Uluslararası organizasyonlarda yarışan sporcu sayısının her yıl arttığını belirten Uçar,diye konuştu.Dünya Şampiyonası, FIM tarafından 2004 yılında açılan branşlar arasında yer alıyor.Şampiyonada erkek ve kadın toplam 50 sporcu mücadele edecek.Daha önce İsveç, Norveç, İsviçre, Rusya, Finlandiya gibi ülkeler organizasyona ev sahipliği yaptı.İki gün süren organizasyon, birçok uluslararası TV tarafından yayınlanıyor.