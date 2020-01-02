İlk saatlerde 2 kaza oldu: 1 ölü, 1 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

Yeniyılın ilk saatlerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Çankaya'da Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye istikametinden Kızılay yönüne giden Osman Akbaş'ın kullandığı taksi, yolun karşı şeridine geçmeye çalışan Faruk Gel'e (60) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 15 metre ileri savrulan Gel, ağır yaralandı. Gel, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptıkları tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken taksi sürücüsü Akbaş gözaltına alındı. Yenimahalle Demetevler'de 122. Cadde'den 408. Cadde yönüne giden Coşkun Duyar'ın kullandığı otomobil, kavşakta Ayhan Akkuş yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Kaza sonrası savrulan hafif ticari araç, refüjdeki trafik lambası direğini devirerek yan yattı. Kazada araç sürücüsü Akkuş hafif şekilde yaralanırken, otomobil sürücüsü Duyar'ın alkollü olduğu belirlendi