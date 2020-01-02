‘İlk yarıya hakemler damga vurdu!’

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, "Bir yıl ara vererek döndüğümüz ligin, gediklisi olduğumuzu göstermemiz gereken bir sezon. Şu ana kadar bunun belirtilerini göstersek de gerçek Gençlerbirliği'ni ikinci yarıda izleteceğimize inanıyorum" dedi. Cavcav, sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek, "Ama buna rağmen iyi bir takım olduğumuzun bilincindeydik. İstediğimiz puanlar gelmeyince bir kan değişikliğine gittik. Kan değişikliğinin olumlu sonuçlarını da kısa sürede aldık"
ifadelerini kullandı. Sezonun ilk devresinde hakem kararlarının çok konuşulduğunu vurgulayan Cavcav, şunları kaydetti: "Maalesef ilk yarıya istesek de istemesek de hakemler damga vurdu desek yanlış olmaz. VAR, hakemler, federasyon… Bir türlü bunların dışına çıkaramadık futbolumuzu. Her zaman destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz hakemlerimizi. Futbolcular gibi onlar da bu oyunun vazgeçilmezi. Ama önündeki surata gelen tekmeyi görmeyen hakemlerle bu kolay olmuyor. Herkesin elini zayıflatıyorlar. Onlar destek olan benim gibi başkanları, hakem kurulu başkanını ve federasyon başkanını haksız çıkarıyorlar."
GENÇLERİMİZ İKİNCİ YARI ŞANS BULACAK
Ligin ikinci yarısında daha iyi bir performans ortaya koymayı amaçladıklarını dile getiren Cavcav, "Bir yıl ara vererek döndüğümüz ligin, gediklisi olduğumuzu göstermemiz gereken bir sezon. Şu ana kadar bunun belirtilerini göstersek de gerçek Gençlerbirliği'ni ikinci yarıda izleteceğimize inanıyorum"
diye konuştu. Cavcav; Berat Ayberk Özdemir, Rahmetullah Berişbek ve Arda Kızıldağ gibi gençlerin ilk devrede şans bulmasına da dikkat çekti.