‘İlk yarıya hakemler damga vurdu!’

BUGÜN NELER OLDU

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, "Bir yıl ara vererek döndüğümüz ligin, gediklisi olduğumuzu göstermemiz gereken bir sezon. Şu ana kadar bunun belirtilerini göstersek de gerçek Gençlerbirliği'ni ikinci yarıda izleteceğimize inanıyorum" dedi. Cavcav, sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek,ifadelerini kullandı. Sezonun ilk devresinde hakem kararlarının çok konuşulduğunu vurgulayan Cavcav, şunları kaydetti: "Maalesef ilk yarıya istesek de istemesek de hakemler damga vurdu desek yanlış olmaz. VAR, hakemler, federasyon… Bir türlü bunların dışına çıkaramadık futbolumuzu. Her zaman destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz hakemlerimizi. Futbolcular gibi onlar da bu oyunun vazgeçilmezi. Ama önündeki surata gelen tekmeyi görmeyen hakemlerle bu kolay olmuyor.Ligin ikinci yarısında daha iyi bir performans ortaya koymayı amaçladıklarını dile getiren Cavcav,diye konuştu. Cavcav; Berat Ayberk Özdemir, Rahmetullah Berişbek ve Arda Kızıldağ gibi gençlerin ilk devrede şans bulmasına da dikkat çekti.