Kahramankazan’da 2019’da 348 çift dünya evine girdi

ahramankazan'da

BUGÜN NELER OLDU

2019 yılında 348 çift kıyılan nikahlarla dünyaevine girdi. Bu nikahların 100'e yakınını ise nisan ayında göreve gelen Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz kıydı. Yaklaşık 55 bin nüfusa sahip olan Kahramankazan'da 2019 yılında 348 çift dünyaevine girdi. Çiftler, Kahramankazan Belediyesi Nikah Salonu'nda kıyılan nikahlarla dünyaevine adım atarken, isteyen çiftlerin nikahları ise salona kurulan ses ve görüntü sistemiyle "kahramankazan. bel.tr" internet adresi üzerinden canlı izlenebildi. Böylece çiftlerin nikahlarına katılamayan yakınları da bu mutlu günlerine tanıklık etti. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da çiftleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak, nikah memurluğu görevini üstlendi. 31 Mart 2018'de gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından nisan ayında göreve gelen Oğuz, bu nikahların 100'e yakınını bizzat kıydı. Oğuz, kıydığı nikahlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çok çocuk" tavsiyesini çiftlere anımsatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın evlenen çiftlerimize yaptığı çok çocuk tavsiyesini yine kendilerine anımsatıyorum. Ayrıca çiftlerimize özellikle de damatlarımıza, kadına karşı şiddet olaylarını anımsatarak, bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyorum" dedi.