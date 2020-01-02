Kedi evi iki günde teslim edildi

eçiören

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Turgut Altınok, sosyal medya hesabı üzerinden gelen "kedi evi" isteğine kayıtsız kalmayarak Yasemin Yılmaz isimli vatandaştan gelen talebi yerine getirdi. Başkan Altınok, "Vatandaşlarımız sosyal medya hesabımıza birçok talep gönderiyor. Biz de bu taleplere anında cevap vermek için tüm birimlerimizle koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Hangi saatte olursa olsun ilgili birim müdürlüğümüz muhakkak vatandaşımızın talebine yanıt veriyor" dedi. Başkan Altınok'un talimatıyla Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan kedi evi, Bağlarbaşı Mahallesi'nde ikamet eden Yasemin Yılmaz'a teslim edildi.