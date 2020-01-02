Kırmızı Kış Festivali ANKAmall’da devam ediyor

BUGÜN NELER OLDU

EceTürkiye tarafından yönetilen Ankara'nın en köklü alışveriş merkezlerinden ANKAmall, Kırmızı Kış Festivali kapsamında geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdiği Oğuzhan Uğur ve Hey! Douglas konserleriyle ziyaretçilerine eğlencenin yanı sıra müzik ziyafeti de yaşattı. Kış eğlencesi anlayışına yeni bir soluk getiren Kırmızı Kış Festivali, birbirinden özel etkinlikler ve ünlü isimlerin konserleriyle Başkentlilerin buluşma merkezi olmaya devam ediyor. Buz pisti, kızak rampası ve keyifli Lunapark aktivitelerinin de yer aldığı Festival, son zamanların en sevilen isimlerinden Oğuzhan Uğur'u ağırladı. Yüzlerce kişinin katıldığı konserde Uğur, sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.