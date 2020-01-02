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Kızılcahamam’da yangın

Giriş Tarihi: 2.1.2020
Kızılcahamam'da 2 katlı bir binada çıkan yangında bina kullanılamaz hale geldi. Kızılcahamam Gökbel Mahallesi'nde 2 katlı bir binada yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların alevleri fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de desteğe gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sırasında içeride kimsenin bulunmaması faciayı önledi.
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Kızılcahamam’da yangın
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