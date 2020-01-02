Mahalle Buluşmaları’nın yeni adresi Ekin Mahallesi

BUGÜN NELER OLDU

EkinMahallesi sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programda masaları tek tek dolaşarak, mahallelilerin sorunlarını dinleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Güzel Mamakımızda ulaşmadığımız tek bir vatandaşımız kalmayıncaya dek bıkmadan, yorulmadan, durmadan çalışacağız" dedi. Halkla iç içe, halkı dinleyen, halk ile birlikte yöneten bir belediyecilik anlayışı ile gönül belediyeciliği ilkesini esas alarak Mamak'ta insan odaklı çalışmalara imza atacaklarının altını çizen Köse, "Büyük bir aileyiz. Daha yaşanabilir, ferah bir Mamak için hepimize görevler düşüyor. Vatandaşlarımızla iç içeyiz. Gerek Tam Açık Kapı buluşmalarımız, gerekse günlük programlarımız dâhilinde Mamaklıların hizmetinde çalışıyoruz. Halkımızın bize olan inancını, sevgi ve güvenini boşa çıkartmamak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.