‘Öğretmenlere tenis dersi verdik’

BUGÜN NELER OLDU

Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, tenis camiası adına 2019 yılının nasıl geçtiğine, projelere ve başarılara dair açıklamalar yaptı. Durmuş, hedeflerinin dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirmek olduğunu belirterek,dedi. Tenisin her kesimden insana hitap eden bir spor olduğunu göstermek için projeler geliştirdiklerini söyleyen Durmuş, "Buradaki en büyük problemse tenis zengin sporu algısıdır. Tenisin zengin olmadığını anlatmak adına uygulamalar yapmak zorundaydık.81 ilden beden eğitimi öğretmenlerimizi davet ettik, onlara tenis eğitimi vererek illerine gönderdik. Biz tenisi iline, ilçesine, köyüne yayma anlamında bir proje geliştirdik" ifadelerini kullandı.