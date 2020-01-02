BUGÜN NELER OLDU

NeşetErtaş Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Teknoloji Bağımlılığı ve Siber Suçlar semineri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden eğitimci Polis Orhan Yorulmaz tarafından verildi. Keçiören'de eğitim veren 10 okuldan yaklaşık 750 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen seminerde çocuklar ve gençler merak ettikleri konuları öğrenme fırsatı buldu. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, öğrencileri bilgilendirmek için seminer düzenlediklerini belirtti.