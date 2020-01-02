Uyuşturucu ve sahte içki ele geçirildi

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BUGÜN NELER OLDU

Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesinde eğlence mekânlarına ortak uygulama gerçekleştirdi. Uyuşturucu ve sahte içki satışının önlenmesi amacıyla yapılan uygulamada ekipler, Çankaya, Yenimahalle ve Altındağ'da 107 eğlence mekânına baskın düzenledi. Uygulamada ekipler 2 bin 150 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yaptı ve mekânları dedektör köpekler eşliğinde aradı. 250 gram uyuşturucu madde, 15,5 litre sahte içki ile 6 şişe sahte bandrollü içki yakalandı.