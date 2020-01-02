Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Uyuşturucu ve sahte içki ele geçirildi

Uyuşturucu ve sahte içki ele geçirildi

Giriş Tarihi: 2.1.2020
Uyuşturucu ve sahte içki ele geçirildi
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesinde eğlence mekânlarına ortak uygulama gerçekleştirdi. Uyuşturucu ve sahte içki satışının önlenmesi amacıyla yapılan uygulamada ekipler, Çankaya, Yenimahalle ve Altındağ'da 107 eğlence mekânına baskın düzenledi. Uygulamada ekipler 2 bin 150 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yaptı ve mekânları dedektör köpekler eşliğinde aradı. 250 gram uyuşturucu madde, 15,5 litre sahte içki ile 6 şişe sahte bandrollü içki yakalandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuşturucu ve sahte içki ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN