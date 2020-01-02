‘Vücudun ihtiyacı olan uyku süresi alınmalı’

BUGÜN NELER OLDU

Uzmandiyetisyen Gülçin Ergazi, yeni yılın ilk günü uyku ve beslenme düzeni konusunda uyarılarda bulundu. Ergazi, "Vücudun ihtiyacı olan uyku süresini mutlaka almalıyız. Gereğinden fazla uyuduğumuz zaman da metabolizma hızımız ve enerjimiz düşecektir. Doğru saatte doğru miktar besin alıp, yeteri kadar sıvı tüketmek; iyi uyumak gerekiyor" dedi. Medicana International Ankara Hastanesi Uzman Diyetisyen Gülçin Ergazi, yılbaşı gecesinden sonraki sabah iyi bir kahvaltı ile güne başlanması gerektiğini söyledi. Yapılan en büyük hatanın yeni yıl günü bütün günün hiçbir şey yemeden geçirilmesi olduğunu belirten Ergazi, "Bir öğüne sıkıştırılmış, çok zengin ve kalorili menüler her zaman sağlık için risk oluşturmaktadır. Bunu sadece kilo almak diye düşünmemeliyiz. Bir öğünde ve çok kısa sürede hızlı ve çok tüketilen besinler uyku kalitesini bozmaktan başlayıp, bütün mide ve sindirim kanalında sağlık sorunlarına yol açar. Hazımsızlıktan, gaz ve şişkinliğe, ishal ve kabızlığa ve reflü gibi rahatsızlıkların ortaya çıkmasına yol açar. Şeker, kalp, böbrek ve tansiyon gibi kronik hastalığı olan kişilerde daha ciddi sağlık sorunları ortaya çıkar. Yeni yıl sevincimizi gölgelemeyelim" diye konuştu.