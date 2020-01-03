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3 bin 275 çift nikâh masasına oturdu

Giriş Tarihi: 3.1.2020
3 bin 275 çift nikâh masasına oturdu
MAMAK Belediyesi evliliğe adım atacak çiftlerin mutluluğuna ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 2019 yılında 3 bin 275 çiftin nikâh masasına oturarak dünya evine girdiği Mamak'ta, nikâhlarını Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin kıyması için de çiftler başvuru talebinde bulunuyor. Başkan Köse'de yoğun mesaisine rağmen talepleri geri çevirmeyerek Mamaklılar'ın yanlarında oluyor. İhtiyaç duyulan her yerde Mamaklılarla bir arada olmaya devam edeceğini ifade eden Başkan Köse, "İyi günlerinde kötü günlerinde hemşehrilerimizi hiç yalnız bırakmayacağız. Gönül belediyeciğinin en güzel örneğini sergiliyoruz, sergilemeye de devam edeceğiz. Rabbim çiftlerimize iki cihan saadeti versin" dedi.
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3 bin 275 çift nikâh masasına oturdu
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