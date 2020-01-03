Başkentte yabancı uyruklu sokak satıcılarına operasyon

Başkentin çeşitli bölgelerinde, sokak satıcı örgütlenmesi ile uyuşturucu ticareti yaptıkları ve tamamı Suriyeli şahıslardan oluşan bir suç örgütünün varlığını belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti. Yürütülen çalışmalar kapsamında İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen 19 ayrı adrese, Özel Harekat ekipleriyle birlikte sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda suç örgütüne üye oldukları iddia edilen 10 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin kurdukları suç örgütü aracılığı ile Ankara'nın çeşitli noktalarında sokak satıcısı örgütlenmesi ile uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlendi. Gözaltına alınan zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramaların devam ettiği, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.ANKARA İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen iki kişi yakalandı. Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri, Şereflikoçhisar İlçesi Yeşilova Mahallesi'nde bulunan A.S'nin ev adresine operasyon düzenledi. Şüphelinin ev adresinde yapılan aramalarda, bir adet hassas terazi, bir adet tek kırma ruhsatsız av tüfeği, 7 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Arama sırasında şüpheli hareketler yapan A.S'nin komşusu M.D'ye ait samanlığına yönelen ekipler, narkotik köpeklerle samanlıkta yaptıkları aramada, saman balyaları arasına saklanmış 233 gram esrar bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan A.S. ve M.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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