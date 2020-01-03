Çaresiz babanın sessiz çığlığı

Geçirdiği iş kazasının ardından çalışamaz duruma gelen TIR şoförü Baba Metin Gedik (57), 16 sene önce geçirdiği menenjit rahatsızlığından dolayı konuşma yetisini kaybeden kızı Sibel Gedik (28) için yardım istiyor. Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Yeşilova Köyü'nden gelen Metin Gedik, kızını tedavi ettirebilmek için evini satıp 2 yıl önce Ankara'ya yerleşti. Yenidoğan'da kiralık bir evde yaşamaya başlayan ailenin durumu ise içler acısı halde. Ailenin geçim kaynağı yok. Maddi sıkıntı içinde olan ailenin ne yiyecek bir lokma ekmeği ne de kızlarını tedavi ettirecek paraları var. Toptancı halinde çürük sebze ve meyveleri toplayarak ailesini ayakta tutmaya çalışan Baba Metin Gedik'in isteği yürekleri dağlıyor."Kızımın fiziksel olarak bir sorunu yok. 12 yaşındayken menenjit geçirdi. Bu nedenle konuşma yetisini kaybetti. 13 bin euro değerinde olan cihaz bedelinin büyük bölümünü Sağlık Bakanlığı karşıladı. Geri kalanını da hayırseverlerin desteği ile aldık. Sibel'in ameliyat öncesi 9 ay iğne olması mecburi. Ameliyatla beynine şant yerleştirilecek. Ancak ameliyat öncesi 9 iğne vurulması mecburi. 9 iğnenin tamamı ise 8 bin civarında. Kızımın sağlığına kavuşması için tedavinin tamamlanması gerekiyor. Bu cihazı da tedavi karşılanmadan verilmiyormuş. İğnelerini vurduramıyorum. Tedavi masrafları çok ağır geliyor. Neyim varsa harcadım. Kızımın konuşması için bu iğneleri olmasına bağlı. Ama durumum çok kötü" dedi.YILLAR önce geçirdiği kaza nedeniyle çalışamadığını dile getiren Gedik, "Yardımseverlerin desteğiyle ayakta kalmaya çalışıyoruz. Kastamonu'da geçici olarak TIR şoförlüğü yapıyordum. Kaza geçirdim. Çalışamaz duruma geldim. Bacağıma geçici bir süreliğine platin takıldı. Yeşil kartım var. Bir güvencem yok. Aileme de kendim bakıyorum. 57 yaşındayım ama geçim sıkıntısından, sıkıntıdan çok yıprandım" diye konuştu.GEDIK, "Kızım sadece baba desin yeter. Eli tutuyor, ayağı tutuyor. Bu durumunu gördükçe içim acıyor. Ben bir baba olarak kızımın bu durumuna çok üzülüyorum. Ama elimden bir şey gelmiyor. Yaşı ilerledikçe bakımı da zorlaşıyor. Ne olur Allah rızası için yardım edin" ifadelerini kullandı. Kızının iyileşmesini isteyen Anne Fadime Gedik ise , "5 defa ameliyat oldum. Safra kesemden, midemden bacağımdan. Bacağıma platin taktılar. Kızıma tek başına bakamıyorum. Konuşamıyor. Derdini söyleyemiyor. Elbiselerini yıkıyorum, banyosunu yaptırıyorum. Parasızlıktan tedavisini yaptıramadık. Kızımın iyileşmesini istiyorum" dedi.

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