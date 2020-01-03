Cimnastik’te hedef Tokyo

BUGÜN NELER OLDU

ARTISTIK Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota alan Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan ve Nazlı Savranbaşı, çalışmalarını sürdürüyor. Milli sporcularımızı çalışmalarını sürdürürken şu sözlerle olimpiyat yolculuklarını değerlendirdiler: Ahmet Önder: "Avrupa Şampiyonası'nı da başarılı geçersek, olimpiyatlar için çok iddialıyız." İbrahim Çolak: "Olimpiyatlar zor olacak. Rakiplerim hemen hemen aynı. Tedbiri elden bırakmamalıyım." Ferhat Arıcan: "2020 en büyük yıl ve kariyerimin zirve noktası olacak. Olimpiyatlar bizim için en önemli yarışma. 2016'da kaçırdığım madalyayı 2020'de almak istiyorum." Nazlı Savranbaşı: "Sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Hedefim Tokyo Olimpiyatlarında çok iyi bir şekilde yarışıp, final yapmak. Ardından niye madalya olmasın?"