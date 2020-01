Hamsi Rusya ve Gürcistan’a kaçtı vatandaşlar buzhane balığı tüketiyor

KIRIKKALE'DE 35 yıldır balıkçılık mesleğini icra eden Tamer Çelik, Samsun'dan günlük olarak getirdiği Karadeniz hamsisini tezgâhında kilosunu 15 liradan satıyor. Bu yıl hamsinin Rusya ve Gürcistan karasularına gittiğini belirten Çelik, Türkiye genelinde vatandaşların buzhane balığı tükettiğini aktardı. Hamsinin bu yıl erken bittiğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti: "Bu sene balıkta biraz sıkıntı var. Hamsi erken bitti. Rusya ve Gürcistan tarafına gitti. Şu an satılan balıklar Türkiye genelinde buzhane balığı ama birinci kalite. En önemli olan birinci kalite olması. Kayıkta şoklanan balıklar var. Ayrıca şoklanan balıklar var. Bizim balıklarımız kayıkta şoklanan balıklar. Birinci kalite satıyoruz. Balık fiyatlarımız makul fiyatta hamsimiz 15 lira istavritimiz 20 lira. Günlük olarak fiyatlarımız değişiyor, her gün geldiği için. Biz balıkları Karadeniz Samsun'dan getiriyoruz. Her çeşit bulunduruyoruz. Mesela çupra, levrek, alabalık, somon. Bu ara çinekop ve barbun balığında sıkıntı var. Ufak balık pek çıkmıyor. Denizler dalgalı olduğundan dolayı."Talebi karşılayamadıklarından dolayı ithal balık sattıklarını anlatan Çelik, "Norveç somonları var. Karadeniz somonları var. Sardalye var. İstavrit var. Hamsi 15 lira, levrek 35 lira, 50 lira değişiyor bazen fiyatlar. Günübirlik fiyat olduğu için belli olmuyor. Balık sektörü farklıdır" şeklinde konuştu.

