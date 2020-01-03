İbadethaneler temizlendi

BUGÜN NELER OLDU

KEÇIÖRENBelediyesi, ilçede bulunan 260 ibadethanede rutin temizlik çalışmalarını tamamlayarak cami, mescit ve cemevleriyle yeni yılı daha temiz karşıladı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un, "Camilerimiz gül kokacak" diyerek büyük hassasiyet gösterdiği ibadethane temizliği vatandaşlardan da büyük takdir topladı. Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen ibadethane temizliği, 2020 yılına girilirken tamamlanarak vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yapmaları sağlandı. Her bir ibadethanenin temizliği 45 günde bir rutin olarak yapılmaya devam ederken, çeşitli ibadethanelerde de genel temizlik, bakım, tadilat ve çevre düzenleme çalışması yürütüldü. Başkan Altınok, ibadethanelerin sadece özel günler için değil yıl boyunca temizlendiğini belirterek, "Evlerimizde yaptığımız temizlik ne kadar özenli ve önemliyse ibadethanelerimizin temizliği de bir o kadar önemlidir" dedi.