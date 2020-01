Keçiören Belediyesi kan bankası kurdu

KAN Bankası'na üye olan vatandaşlar, hem kan bağışında bulunabilecek hem de kan ihtiyacı olan hastalara anında ulaşabilecekler. Sisteme üye olan vatandaşlar, kan guruplarını ve iletişim adreslerini girerek ihtiyaç duyulan kan grubunun sistem üzerinden tasnif edilmesini de sağlayacaklar. SMS ve e-mail yoluyla iletişim kurma imkânı sağlayan online sistem böylece ihtiyaç duyulan kan gönüllülerine SMS ya da e-mail gönderecek. İhtiyaç duyulmayan kan grubundan bağışçılar ise SMS ya da e-mail ile rahatsız edilmeyecekler. SMS; ilk kez üye olanlara, kan bağışçısının bilgilerine ulaşmak için alınacak onay sırasında ve kan arayan kişinin sisteme başvuru yapması durumunda gönderilecek.Turgut Altınok, "Bu sayede kan ihtiyacı olan kişi aradığı kan grubundaki kişiye doğrudan ulaşabilecek. Kan bağışı cana can katmak, hayat kurtarmaktır" dedi. Kan Bankasına asılsız ihbarda bulunanlar için yasal işlem başlatılacağını, vatandaşın gönüllülük esasına göre bağışçı olacağını ve Kan Bankası sistemine dair yasal yükümlülüklerin tamamen yerine getirildiğini belirten Başkan Altınok, "Kan bağışı, hem bağışçının sağlığı açısından hem de hayati tehlikesi bulunan bir cana can verileceği için oldukça önemli bir hizmettir. İnsanlara hayat vererek yaşayacağımız mutluluk tarifsizdir" dedi.Kan bankasına üye olmak isteyen vatandaşlar, "Kan Bankası" www.kecioren.bel.tr/ kan-bankasi.html linkine tıklayacaklar. Kurumsal web sitesi üzerinde karşılarına çıkacak olan "Gönüllü Kan Bağışı" ya da "Kan Arıyorum" seçeneklerine tıklayarak üyelik işlemine devam edecekler. Karşılarına çıkan sayfada; adres, iletişim bilgileri, kan grubu, TC kimlik numarasının bulunduğu alanları dolduracaklar. İsteğe bağlı olarak, "Telefonuma her saat mesaj gelebilir" seçeneğine onay veren vatandaşlara ihtiyaç halinde her saat ulaşma imkânı olacak.

