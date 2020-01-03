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Keçiören Süper Lig’i istiyor

Başkent ekibi çıkışı ile sürpriz yaparken artık hedef de büyüdü

Giriş Tarihi: 3.1.2020
Keçiören Süper Lig’i istiyor
TFF 1. Lig'de ilk sezonunu geçiren Keçiörengücü, ilk yarıyı 3. sırada kapatarak sezonun da flaş ekiplerinden biri oldu. Başkan Sedat Tahiroğlu, takımına övgüler yağdırıp 2. yarıda da bu performansı sürdüreceklerini söyledi. Hücumda sorunları olsa da bunu savunmadaki başarıları ile kapattıklarını da belirten Tahiroğlu, "Bir forvet veya kanat oyuncusu almayı düşünüyoruz. İnşallah bir forvet alırsak gol yollarındaki sorunumuzu da çözeceğimizi düşünüyoruz. Öncelikle bu ligde kalıcı olmayı amaçlıyoruz ama Süper Lig'i de sonuna kadar kovalayacağız. Şampiyon olmaya çalışacağız, gayreti sarf edeceğiz. Playoff'tan ya da direk şampiyon olarak Süper Lig'e çıkarsak ne mutlu bize" diye konuştu.
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Keçiören Süper Lig’i istiyor
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