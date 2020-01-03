Keçiören Süper Lig’i istiyor

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de ilk sezonunu geçiren Keçiörengücü, ilk yarıyı 3. sırada kapatarak sezonun da flaş ekiplerinden biri oldu. Başkan Sedat Tahiroğlu, takımına övgüler yağdırıp 2. yarıda da bu performansı sürdüreceklerini söyledi. Hücumda sorunları olsa da bunu savunmadaki başarıları ile kapattıklarını da belirten Tahiroğlu,İnşallah bir forvet alırsak gol yollarındaki sorunumuzu da çözeceğimizi düşünüyoruz. Öncelikle bu ligde kalıcı olmayı amaçlıyoruz ama Süper Lig'i de sonuna kadar kovalayacağız.diye konuştu.