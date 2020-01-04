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Başkentin yeni bir üniversite hastanesi oldu

Giriş Tarihi: 4.1.2020
Başkentin yeni bir üniversite hastanesi oldu
LOKMAN Hekim sağlık grubuna ait Sincan'daki Ankara Hastanesi, 1 Ocak itibarıyla Lokman Hekim Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştü. Hastane, artık tedavi hizmetlerinin yanı sıra akademik faaliyetlerde de bulunacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1996'dan bu yana sağlık hizmeti veren Lokman Hekim Sağlık Grubu bünyesinde 5 hastane ve 2 tıp merkezi bulunuyor. Yılda 1 milyon hastaya yaklaşık 2 bin personelle hizmet veren grup, 2017'den beri Lokman Hekim Üniversitesi ile de eğitim alanında yer alıyor. Grubun en büyük yatırımlarından olan Lokman Hekim Ankara Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yeniden ruhsatlandırıldı. Hastane, tedavi hizmetlerinin yanı sıra akademik faaliyetlerin de yürütüleceği Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne dönüştürüldü.
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Başkentin yeni bir üniversite hastanesi oldu
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