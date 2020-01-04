EGO tam 12’den vuracak

ANTRENÖR Cengiz Yıldırım tarafından verilen okçuluk eğitimi ilk etapta 8-17 yaş arası çocuk grubu için açıldı. Hafta içi salı ve perşembe günleri 13.30- 15.00 saatleri arasında ücretsiz verilen Ata sporuna çocukların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Yıldırım, Nisan ayında başlayacak yaz sezonunda okçuluk eğitimlerini kapalı alandan açık havaya taşıyacaklarını söyledi.
Yaş gruplarına özel dizayn edilmiş profesyonel okçuluk ekipmanları ile eğitim verildiğini ve hedeflerinin milli sporcular yetiştirmek olduğunu ifade eden Yıldırım, şu bilgileri verdi:
GELECEK NESİLLERE TAŞIYORUZ
"Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Kapalı Spor Salonu'nda EGO Spor bünyesinde okçuluk branşımızı açtık.
Tarihin tozlu raflarına kaldırılan, bizim genlerimize ait ne varsa tekrar gelecek nesillere taşımaya çalışıyoruz. Büyük bir talep var. 8 yaşından 90 yaşına kadar tüm bireylerin rahatlıkla yapabileceği spor dalı olan Ata sporumuz olan okçuluğu
tüm gençlerimize ve yetişkinlerimize tavsiye ediyoruz. Milli sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ve EGO Spor'un verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz."