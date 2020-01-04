EGO tam 12’den vuracak

BUGÜN NELER OLDU

ANTRENÖR Cengiz Yıldırım tarafından verilen okçuluk eğitimi ilk etapta 8-17 yaş arası çocuk grubu için açıldı. Hafta içi salı ve perşembe günleri 13.30- 15.00 saatleri arasında ücretsiz verilen Ata sporuna çocukların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Yıldırım,Yaş gruplarına özel dizayn edilmiş profesyonel okçuluk ekipmanları ile eğitim verildiğini ve hedeflerinin milli sporcular yetiştirmek olduğunu ifade eden Yıldırım, şu bilgileri verdi:"Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Kapalı Spor Salonu'ndaTarihin tozlu raflarına kaldırılan, bizim genlerimize ait ne varsa tekrar gelecek nesillere taşımaya çalışıyoruz. Büyük bir talep var.tüm gençlerimize ve yetişkinlerimize tavsiye ediyoruz. Milli sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz.