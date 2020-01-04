Gebe kalmadan sigarayı bırakın

Prof. Dr. İlhan, sigaranın etkilerinin anne karnından başladığını, pasif dumana maruz kalmanın da hem anne karnındaki bebeği hem de doğmuş çocuğu etkilediğini söyleyerek, "Bu durum aynı zamanda anne karnında rahim zarının yanlış konumlanmasına sebep olabiliyor. Yanlış konumlanan rahim ise, erken şekilde anneden ayrılabileceği için erken doğum ve ciddi kanamaya sebep olabiliyor. Annenin ve çocuğun hayatını kaybetmesine neden olabiliyor. Anne karnında sigara içildiği takdirde çocukta beslenme bozuklarının ortaya çıkmasına, gelişme geriliğine neden oluyor. Anne sigara içtiği için sigara içen annenin nefes, fiziksel aktivite performansı da düşük olacağı için bu da çocuğa yansıyabiliyor. Türkiye'de gebelik döneminde annelerin yüzde 15'i sigara kullanıyor. Emzirme döneminde ise annelerin yüzde 20'si sigara içiyor" diye konuştu.Prof. Dr. İlhan, doğum sonrasında sigara kullanımının çocuklarda gelişme geriliğine neden olurken, astım hastalığını tetiklediğini ya da astımı ortaya çıkardığını belirtti. Prof. Dr. İlhan, çocuklarda solunum yolu mukozasını bozduğu ve tüylü hücrelerin gelişimini engellediği için daha sık solunum yolu enfeksiyonu geçirmesine ve dikkat eksikliğine sebep olduğunu ifade etti. Prof. Dr. İlhan, şunları kaydetti: "Baba da sigara içiyorsa, çocuğa etkisi 1,5 kat daha fazladır. Anne ve babanın sigara kullanımı yaklaşık 5 kat daha zararlı etki ortaya çıkarıyor. Yani hamile kalındığı zaman değil, hamile kalmadan önce aslında ebeveynlerin sigarayı bırakmasına karar vermesi gerekiyor. Hatta çocuk sahibi olmaya karar vermek sigarayı bırakmak için bir fırsat gibi de değerlendirilebilir. Çocuklar anne ve babalarını örnek alacakları için çocuklarda da tütün kullanımı daha fazla oluyor. Ev içinde bir rol model olacak kişi ya da en az 3 arkadaşından 1'i sigara içiyorsa, çocuklarda tütün kullanımı 8-9 kata kadar daha fazla oluyor." Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, halk arasında 'bebekte beşik ölümü' diye bilinen 'ani bebek ölümü' sendromunun sigaranın önemli etkilerinden biri olduğunu söyledi.

BUGÜN NELER OLDU