Mobilyada KDV indirimi sektöre canlılık getirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mobilyada KDV oranının yüzde 8'e düşürüldüğünü açıkladı. Bakan Albayrak, "Mobilyadaki KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü" dedi. Siteler esnafı KDV indirimine sevindi. Ancak bir istekleri daha var. Hammaddenin tamamında KDV yüzde 18 iken mobilyanın bitmiş hali son kullanıcıya yüzde 8 olarak yansıtılıyor. Hammaddenin tamamında KDV'nin yüzde 8'e indirilmesini alış ve satıştaki KDV farkının aradan kaldırılmasını istiyor. Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yılın ilk gününde açıklamış olduğu sektördeki KDV indirimi müjdesiyle 2020 yılına mobilya sektörünün hızlı bir giriş yapacağına inancının tam olduğunu söyledi. Siteler esnafı geçtiğimiz 2 yılda ham madde zamları ve piyasadaki durgunluk sebebiyle yapılamayan satışların 2020 yılında daha hızlı geçeceğine ve piyasaların normal haline döneceğine KDV indiriminin de satışlara olumlu yansıyacağını dile getirdi.Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kasım 2018-30 Haziran 2019 döneminde, mobilyada KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürmüştü fakat o tarihten sonra herhangi bir süre uzatımına gidilmediği için mobilyadaki KDV oranı 30 Haziran 2019'dan bu yana yüzde 18 olarak uygulanıyordu. İndirimin esnafa nefes aldırması bekleniyor.TÜRKIYE'NIN mobilya merkezi olarak bilinen siteler esnafının, Mobilyada KDV indirimi ile ilgili görüşlerini dile getiren Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, KDV indiriminden memnun olduklarını, ve yapılan düzenleme ile sektörün 2020 yılına hızlı bir giriş yapacağını umduklarını söyledi. Mobilya kg başına birim fiyatı ile katma değeri yüksek ve pahalı bir ürün bu sebeple KDV yükü de tabiki fazla oluyor. Bu nedenle Bakanımız Berat Albayrak'ın açıklamış olduğu KDV indirimi sektöre hareketlilik getirecek ve vatandaşlarımızın mobilya alım gücünü de kolaylaştıracaktır dedi. Piyasalardaki durgunluktan ve hammadde artışları sebebi ile zor bir yıl geçirdiklerini söyleyen Taklacı, "Bizler mobilyada piyasaları canlandırma için yapılacak bir KDV indirimini olumlu buluyoruz" dedi.2017 ve 2018 yıllarında mobilya ve birçok sektörde, KDV ve ÖTV indirimine gidilerek, yıl sonuna kadar mobilya ürünlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e çekilmiş, hatta uygulama 2019 yılının 6. ayına kadar uzatılmış haziran sonu ile sona ermişti.yıldırmobilyasektörününiçinde olan esnaf AliKaplan, " Yüzde 18'den8'e düşmesi genel olarak hepsindeolursa iyi. Biz girişine deçıkışına da yüzde 8 istiyoruz. KDVindiriminin devamlı olarak kalıcıhale getirilmesini hatta bizimgibi el sanatlarıyla uğraşan ustalarımızınKDV'den muaf tutulmasınıtalep ediyoruz. Bu konudaBakanımız Berat Albayrak'a güveniyoruz.Yüzde 18'den 8'e düşürdüyseonu Bakanım girişi deçıkışı da yüzde 8 yapar.Çok teşekkür ederiz"33 yıldır Sitelerde esnaflık yapan İsmail Turgut Kökbıyık, " 2017 ve 2018 yılında yapılan KDV indirimleriyle güzel satışlar yakalamıştık. Bu sene tekrar KDV indiriminin yapılması piyasalara olumlu yansıyacaktır. Daha önce bunun meyvelerini almıştık. Ham madde de KDV indirimin uygulanması büyük avantaj sağlayacaktır.yıldır mobilya sektörünün içinde olan esnaf Ramazan Ardıç, " Yüzde 8'e düşmesi çok güzel. Biz imalatçı olduğumuz için ham maddelerimizi yüzde 18 ile alıyoruz. Önünde yüzde 8'e düşmesini istiyoruz. Sektöre canlılık katmaz mı katıyor. Ama yine de 2020'ye çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yapılan düzenlemeden dolayı Bakanımıza çok teşekkür ediyorum"

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