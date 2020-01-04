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Belediyesi çiftçilerin yüzünü güldürdü

Belediye Başkanı kırsal mahallelerde yaşayan ve kendilerine yeni gelir kaynağı yaratmak isteyen 6 üreticiye 120 koyun 6 koç hibe etti

Giriş Tarihi: 4.1.2020
Nallıhan Belediyesi çiftçilerin yüzünü güldürdü
NALLIHAN kırsal kesimde gelir getirici faaliyetlerin desteklenmesi kapsamında, kırsalda ihtiyaç sahibi genç nüfusun üretime ve sosyal hayata katılmasını sağlamak, küçükbaş hayvan üretimine katkı arttırmak amacıyla sosyal güvencesi olmayan, köyden mahalleye dönüşen kırsalda ikamet eden 6 üreticiye toplamda 120 adet koyun ve 6 adet koç dağıtımı yapıldı. Başkan İsmail Öntaş, köyden kente göçü önlemek, çiftçi ve köylüyü ekonomik olarak güçlendirmek ve tarımsal üretimi çeşitlendirmek amacıyla üreticiyi destekleyeceklerini söyledi. Kırsal kesimde küçükbaş hayvancılığı desteklemek için dağıtılan hayvan sayısının sürdürebilirliğini arttırmak için üreticilerden 2 yıl sonra 5'er tane dişi kuzu teslim alınacak. Vuslat AY
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Nallıhan Belediyesi çiftçilerin yüzünü güldürdü
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