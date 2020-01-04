Sultanlar vize peşinde

BUGÜN NELER OLDU

AY-YILDIZLI Takım, Hollanda'da 7-12 Ocak'ta düzenlenecek elemelerde B Grubu'nda Almanya, Belçika ve Hırvatistan ile karşılaşacak. Milliler, ilk 2'ye girerek gruptan çıkmaları durumundaOrganizasyonu şampiyon tamamlayan takım, Tokyo 2020 vizesi elde edecek. Milli Takım'ın pasör çaprazlarındanAntalya'da yaptıkları hazırlık kampının iyi geçtiğini aktaran tecrübeli voleybolcu, "Kolay bir turnuva olmayacağını herkes biliyor. Güzel de hazırlandık. Hollanda'ya kadar tamamıyla hazır olacağımızı düşünüyorum.Gelen bütün takımlar,voleybolu çok iyi oynuyor. İşimiz kolay değil.En ciddi maçımız, Almanya ile yapacağımızgrubun ilk müsabakası olacak" dedi.