Sultanlar vize peşinde

AY-YILDIZLI Takım, Hollanda'da 7-12 Ocak'ta düzenlenecek elemelerde B Grubu'nda Almanya, Belçika ve Hırvatistan ile karşılaşacak. Milliler, ilk 2'ye girerek gruptan çıkmaları durumunda A Grubu'nda yer alan Hollanda, Polonya, Bulgaristan ve Azerbaycan'dan biriyle yarı finalde karşılaşacak.
Organizasyonu şampiyon tamamlayan takım, Tokyo 2020 vizesi elde edecek. Milli Takım'ın pasör çaprazlarından Meryem Boz, hazırlık süreci, turnuvadaki rakipler ve Tokyo 2020 ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Antalya'da yaptıkları hazırlık kampının iyi geçtiğini aktaran tecrübeli voleybolcu, "Kolay bir turnuva olmayacağını herkes biliyor. Güzel de hazırlandık. Hollanda'ya kadar tamamıyla hazır olacağımızı düşünüyorum.
EN KRİTİK MAÇIMIZ ALMANYA
Bütün rakiplerimiz çok gülü. Herkes bunun bilincinde. Olimpiyat vizesi için çok önemli bir turnuva.
Gelen bütün takımlar,
voleybolu çok iyi oynuyor. İşimiz kolay değil.
En ciddi maçımız, Almanya ile yapacağımız
grubun ilk müsabakası olacak" dedi.