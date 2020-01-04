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TÜRKIYEOtomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, 2019'un kendileri için çok başarılı geçtiğini vurguladı. Sporcu sayılarını artırmayı ve otomobil sporuna yeni yetenekler kazandırmayı hedeflediklerini belirten Üçlertoprağı, "Üç yıldır devam eden genç sporcu keşfetme programı 'TOSFED Yıldızını Arıyor'u 2020 sezonunda da sürdüreceğiz.2020 yılında da yine aynı motivasyon ve istekle organizasyonlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.Tüm branşlarda çok çekişmeli ve rekabetin üst düzeyde olduğu bir sezonu geride bıraktıklarını vurgulayan Üçlertoprağı Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye ayağını ikinci kez başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti. Üçlertoprağı,dedi.