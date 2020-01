Türk hekimden sıra dışı pankreas kanseri operasyonu

PANKREAS kanseri nedeniyle ülkesinde 9 ay kemoterapi tedavisi gören 51 yaşındaki Habib Qeriqi, ameliyat için Türkiye'ye geldi. Ankara'da özel bir hastaneye başvuran Kosovalı hasta, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Can başkanlığındaki ekip tarafından operasyon için değerlendirmeye alındı. Yapılan ileri tetkiklerde, hastanın ameliyat için uygun olduğuna karar verildi. Genel cerrahi ve kalp damar cerrahi uzmanlarının yer aldığı ekip, hastanın tümörlü bölgesini daha önce hiç uygulanmayan teknikle temizleyerek dünyada bir ilke imza attı. Operasyona ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Can, hastanın genç olması ve tümörün vücudunda başka hiçbir yere sıçramamasının ameliyat için büyük şans olduğunu söyledi. Pankreas kanseri ameliyatlarında son derece nadir uygulanan ileri bir tekniğin daha da ileri safhasını uyguladıklarını vurgulayan Can, şöyle konuştu: "Literatürle ilgili yaptığımız araştırmada, bu şekilde 4 hayati damarın çıkarılarak yenilerinin konduğu bir ameliyat göremedik. Bunun sebebi, genellikle ince bağırsak, karaciğer, böbrek gibi hayati organların atardamarları tutulduğunda, pankreas kanseri ameliyatı gerçekleştirilemiyor."Prof. Dr. Can, 13 saat süren zorlu operasyon sürecine ilişkin şu bilgileri aktardı:"Pankreastaki tümör, karın içinde hayati organların damarlarını sarmıştı. Vücutta başka bir yere sıçramamıştı. İnce bağırsağın atardamarını ve toplardamarını, karaciğerin atardamarını ve besleyici toplardamarını, böbreğin toplardamarını çıkartıp ve bunların yerine yapay damarlar ve hastanın bacağından alınan damarı koyduk" Can, "Yaptığımız literatür incelemesinde, 3 veya 4 damar değişimi şeklinde olan yayına rastlamadık. Uygulanmış fakat yayınlanmamış olabilir tabii ki ama yazılı literatürde 4 damarın çıkarıldığı, yerine rekonstrüksiyon yapıldığı pankreas kanseri ameliyatı biz göremedik" diye konuştu.

