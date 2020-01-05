10 bin çocuk tiyatroyla buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Kültür, sanat ve tiyatroyu Altındağlıların ayağına getiren Altındağ Belediyesi, Altındağlı çocukları "Tıknefes Karagöz" ve "Bay Mikrop" adlı tiyatro oyunlarıyla buluşturdu. Altındağlı 10 bin çocuk tiyatro izledi. Kültür ve sanat Altındağlılarla buluşmaya devam ediyor. Çocukları tiyatroyla buluşturmak için programlar düzenleyen Altındağ Belediyesi, Altındağ'daki okullarda öğrenim gören 8-12 yaş arasındaki 10 bin çocuğu tiyatroyla tanıştırdı. "Tıknefes Karagöz" ve "Bay Mikrop" adlı tiyatro oyunları, çocukların büyük beğenisini topladı. Tiyatro salonları çocukların kahkahasıyla doldu. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla, Altındağlı çocuklar ilk olarak geleneksel Türk tiyatrosunun en güzel örneklerinden biri olan gölge oyunuyla tanıştı. Karagöz ve Hacivat'ın kahkaha dolu atışmalarını beyaz perdeye aktaran "Tıknefes Karagöz" isimli gösterim, Altındağlı çocukları kahkahaya boğdu. Altındağ'daki okullarda öğrenim gören 8-12 yaş arası çocuklar, oyuna büyük ilgi gösterdi. Tıknefes Karagöz oyununun ardından, çocuklar "Bay Mikrop" isimli oyunu izleme imkanı buldu.