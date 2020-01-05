“Ankara’daki hava Hollanda’da da olacak”

Hollanda'da yapılacak 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri öncesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncularından Hande Baladın açıklamalarda bulundu. Milli voleybolcu, 7 Ocak'ta Hollanda'nın Apeldoorn'da yapılacak elemeler öncesi çok güzel bir kamp dönemini geride bıraktıklarını belirterek, "Antalya'da güzel hazırlandık diyebilirim. Tempo çok yüksekti. Yükleme antrenmanımızı da orada yaptık. Güzel ve hepimiz açısından verimli bir kamp dönemi geçti. 3-4 ay sonra tekrar birleşmemiz çok güzel oldu. Herkes birbirini çok özlemişti. Olimpiyatlar için hazır hissediyoruz. Olimpiyatlar her sporcunun olmak istediği yer. Sporun zirvesi diyebiliriz. Biz de orada bulunmak istiyoruz. Ailemizi, ülkemizi vatandaşlarımızı herkesi oraya giderek gururlandırmak istiyoruz. Çok az kaldı ve çok heyecanlıyız. Başlaması için gün sayıyoruz"
şeklinde konuştu.
"TOKYO IÇIN TÜM GÜCÜMÜZLE SAVAŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"
2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları, Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki rakiplerini değerlendiren Baladın, şu ifadelere yer verdi: "Almanya ve Belçika çok mücadele eden takımlar. Bu zamana kadar oynadığımız tüm maçlarda son ana kadar mücadele ettiler. Aslında elemelerde iki grup da zor çünkü herkes oraya gitmek için savaşacak.
O yüzden yüzde yüz performans ile oynamaya çalışacak. Bizim grubumuz da zor, çok mücadele eden takımlar. Kesinlikle hafife alınacak bir takım yok diyebiliriz. Hırvatistan'ı da hafife alamayız. Hiçbir takımın hafife alınacağını düşünmüyorum. Oraya çıkıp, son gaz tüm gücümüzle savaşacağız diyebiliriz."
"HOLLANDA'DA YABANCILIK ÇEKECEĞİMİZİ DÜŞÜNMÜYORUM"
Genç voleybolcu, elemelere ev sahipliği yapacak olan Hollanda'nın taraftar baskısı oluşturabileceğine dikkat çekerek, "Özellikle çekindiğim rakip yok ama Hollanda ev sahibi olacağı için bir taraftar baskısı olacağını düşünüyoruz. Avrupa'da çok fazla Türk vatandaşı olduğunu biliyoruz. Bizi orada yalnız bırakmayacaklarını da biliyoruz. Yönetimimiz ve basın ekibimiz her şeyi ayarladılar. Hollanda'da da Ankara'daki havayı oluşturabileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.
TAKIMIN DİĞER YILDIZLARI NE DİYOR?
Tuğba Şenoğlu,
milli takımdan forma giymekten dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Olimpiyatlarda yer almak her sporcunun olduğu gibi benim de hayalim. Olimpiyatlarda olmayı çok istiyoruz. Gruptaki rakiplerimizden Almanya ve Belçika hemen hemen benzer oyun sistemlerine sahipler.
Zorlu olacak ama grup aşamasını geçeceğimizi düşünüyorum. Turnuvanın favorilerinden birisiyiz" ifadelerini kullandı. Ayça Aykaç
ise "Olimpiyatlarda bulunmak her sporcunun hayalidir. Benim de hayallerimden bir tanesi. Zorlu rakiplerimiz var ancak elimizden gelenin en iyisi yaparak, olimpiyat vizesini almak istiyoruz. Hollanda'da Türk vatandaşlarımızın olduğunu biliyoruz. Heyecanımıza ortak olmalarını ve bizleri desteklemelerini istiyoruz"
diye konuştu.