“Ankara’daki hava Hollanda’da da olacak”

Hollanda'da yapılacak 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri öncesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncularından Hande Baladın açıklamalarda bulundu. Milli voleybolcu, 7 Ocak'ta Hollanda'nın Apeldoorn'da yapılacak elemeler öncesi çok güzel bir kamp dönemini geride bıraktıklarını belirterek,şeklinde konuştu.2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları, Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki rakiplerini değerlendiren Baladın, şu ifadelere yer verdi:O yüzden yüzde yüz performans ile oynamaya çalışacak. Bizim grubumuz da zor, çok mücadele eden takımlar. Kesinlikle hafife alınacak bir takım yok diyebiliriz. Hırvatistan'ı da hafife alamayız. Hiçbir takımın hafife alınacağını düşünmüyorum. Oraya çıkıp, son gaz tüm gücümüzle savaşacağız diyebiliriz."Genç voleybolcu, elemelere ev sahipliği yapacak olan Hollanda'nın taraftar baskısı oluşturabileceğine dikkat çekerek, "Özellikle çekindiğim rakip yok ama Hollanda ev sahibi olacağı için bir taraftar baskısı olacağını düşünüyoruz. Avrupa'da çok fazla Türk vatandaşı olduğunu biliyoruz. Bizi orada yalnız bırakmayacaklarını da biliyoruz. Yönetimimiz ve basın ekibimiz her şeyi ayarladılar. Hollanda'da da Ankara'daki havayı oluşturabileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.milli takımdan forma giymekten dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Olimpiyatlarda yer almak her sporcunun olduğu gibi benim de hayalim. Olimpiyatlarda olmayı çok istiyoruz.Zorlu olacak ama grup aşamasını geçeceğimizi düşünüyorum. Turnuvanın favorilerinden birisiyiz" ifadelerini kullandı.isediye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU