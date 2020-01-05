Buz pateninde büyük heyecan

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Buz Pateni Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenenbaşladı. Samsun'da İlkadım Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 5 kategoride 13 kulüpten toplam 61 sporcu kıyasıya mücadele etti. 2 gün sürecek turnuvanın ilk gününde basic novice ve intermediate novice kategorisinde sporcular yarıştı. Basic novice kadınlarda birinciliği Selin Akbulut, erkeklerde ise Mehmet Cenkay elde etti. Intermediate novice kategorisinde de kadınlarda birinci Defne Günce Kılıç, erkeklerde ise Efe Ergin Dinçer oldu.Kasapoğlu, "Türkiye şampiyonası, Buz Pateni Federasyonu'nun en önemli müsabakalarından bir tanesi ve şu an buna Samsun ev sahipliği yapıyor" dedi.