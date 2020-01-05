Doğu’nun lezzetleri Başkent’e taşındı

Başkent'tebu yıl ilki gerçekleşen Doğu ve Güneydoğu Tanıtım Günleri'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 21 ilin meşhur lezzetlerinin vatandaşlarla buluşturulduğu fuarda en çok ilgiyi Van'ın tuzlu inci kefali, Bitlis balı ve yöresel peynir çeşitleri gördü. Ankara'da ilki gerçekleştirilen Doğu ve Güneydoğu İlleri Tanıtım Günleri. Altınpark fuar alanında kapılarını ziyaretçilere açtı. Başkent'te yeni yılın ilk fuarında Doğu rüzgarı esti. Tanıtım Günleri'nde kazıyla ünlü Kars'tan tarihi evleri ile binlerce turist çeken Mardin'e, kayak merkeziyle dünyaca üne kavuşmuş Erzurum ve 21 il lezzetleri ve kültürleriyle Başkentlilere tanıtıldı. Fuarda Erzurum cağ kebabından Urfa ciğerine, Hatay'ın kağıt kebabından Gaziantep'in içli köftesine kadar onlarca çeşit yemek vatandaşların beğenisine sunuldu. Kars'ın kaşar peyniri, Ardahan'ın küflü peyniri de stantlarda en çok merak edilen ürünler arasında bulunuyor. Bitlis'ten gelerek fuarda stant açan Emin Kılvan, Bitlis balının doğallığına işaret ederek, "Şekersiz, katkısız bir bal. Şeker hastası bile bu balı yiyebiliyor. Hiç kuşkusuz kahvaltıda yiyebilir, şifadır. Fiyatlar ucuz. Bitlis'te bu balı 180'den aşağı vermiyoruz ama şu an burada kilosu 120 lira" ifadelerini kullandı. Fuarda en çok Bitlis ürünlerinin dikkatini çektiğini söyleyen Fahriye Bektaş, "Stantların hepsi çok güzel, hakikaten güzel ürünler getirilmiş ama en çok dikkatimi çeken Bitlis fuarı oldu, çok daha doğal. Çok lezzetli buluyorum bütün ürünlerini, çok fazla tüketiyorum. Özellikle Bitlis'ten çok fazla alışveriş yaptım. Bal aldım. Bitlis'in balı meşhurdur biliyorsunuz. Hakikaten çok lezzetli bir bal. Ankara'da bulamayacağınız bir bal. Peynirini aldım, otlu peyniri çok lezzetli. Fiyatlar normal, alınabilecek fiyatlar" dedi.

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