“En büyük pay ‘antrenörlerin”

BUGÜN NELER OLDU

"Antrenörler bizim olmazsa olmazımız, ailemizin en emektar insanları. Biz yönetim olarak onlara ne destek vermemiz gerekiyorsa veriyoruz. İnsanın olduğu yerde eksiklik ve hata elbette olmalıdır ama bunu minimalize etmeye çalışıyoruz. Bu başarı onların, hocalarımızın, milli takım teknik direktörümüzün ve ekibinin, genel koordinatörlerin, oradaki branş hocalarımızın hepsinin ciddi bir emeği var. Aile oluyorsunuz, ailenin gereği budur. Elbette yeterli değil, biz daha büyüklerine, en büyüklerine layığız. Sonuna kadar inanıyorum, yine söylüyorum altın söz burası; 'Siz ve biz bu çocuklara inanırsak ve onlara imkan, olanak verirsek inanın başarı kaçınılmazdır'. Onun için antrenörlerimizin emeği tartışılmayacak kadar büyüktür, en büyük pay onlarındır."