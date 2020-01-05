Keçiören doğal yaşam parkı güzelleşiyor

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BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi, özellikle çocukların gözde mekânı olan Doğal Yaşam Parkı'nda yürüttüğü estetik çevre düzenleme çalışmalarını kış boyunca sürdürüyor. Doğal Yaşam Parkı girişine inşa edilen kapı, park içerisine sabitlenen kuş yuvaları ve peyzaj çalışmaları ile daha cazip bir görüntüye kavuşan doğal alan, yeni canlıların da getirilmesiyle Keçiörenlilerin ve Ankaralıların gözdesi haline geldi. Başkan Turgut Altınok da gençlerin ve çocukların canlılar âlemini tanımaları gerektiğini, doğal yaşamla iç içe olmaları için Doğal Yaşam Parkı'nı genişlettiklerini, önümüzdeki süreçte hayvan çeşitliliğini daha da artıracaklarını kaydederek, "Çocuklarımızın doğayı tanıyarak, canlıları doğal ortamlarında görerek büyümeleri noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.