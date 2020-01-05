Kırıkkale’deki asayiş olaylarında 2 tutuklama

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Kırıkkale'deuyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli ile çeşitli ikametlerden hırsızlık yapan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince il merkezinde "Uyuşturucu madde ticareti" yaptığı tespit edilen F.K. ile İ.B.'nin ikametine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda ise 1.21 gram metamfetamin ve metamfetamin içiminde kullanılan "Pide" diye tabir edilen 2 adet cam düzenek ele geçirildi. Emniyete götürülen 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. F.K. isimli şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı. Kırıkkale Adliyesine sevk edilen İ.B. ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ise, il merkezinde çeşitli ikametlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen E.K.'nın Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi üzerindeki deposuna baskın yaptı. Depoda yapılan aramada 80 kilogram sarı hurda, 10 kilogram bakır tencere ve bir takım ev araçları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından E.K., çıkardığı mahkemece tutuklandı.