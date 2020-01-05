Yenimahalle’de otizmde farkındalık semineri

enimahalle

Belediyesi, otizmle ilgili araştırmaların teşvik edilmesi ve farkındalığın artırılarak erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılması amacıyla "Otizm Farkındalıktır" konulu seminer düzenledi. Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda düzenlenen seminerde Ortadoğu Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümü'nden Uzm. Dr. Burak Karakök bilgi ve birikimleri ile Yenimahallelileri aydınlattı. Otizm nedir, belirtileri nelerdir, Otizme eşlik eden tıbbı bozluklar nelerdir, erken tanının önemi ve tedavi yöntemleri gibi konuları anlatan Karakök "Anne babalar için çocuklarında otizm spektrum bozukluğu olduğunu keşfetmek ağır ve sancılı bir deneyim sürecidir. Bazıları için teşhis tamamen sürpriz olabilir, bazılarında da kuşkunun ve aylar hatta yıllar süren doğru teşhis arayışının yorgunluğu olabilir. Her iki durumda da, Otizm tanısının konulması, nasıl ilerleneceği konusunda birçok soruyu da beraberinde getirir. Herkes için uzun, zorlu, iniş çıkışlarla dolu bir süreç başlar. Ailedeki her birey bu süreci farklı algılar, durumu anlamakta ve kabullenmekte sorunlar yaşar. Ancak erken tanılama ve özel eğitim desteği ile Otizmli çocuklar da diğer tüm çocuklar gibi büyür, öğrenir ve ebeveynlerinin, öğretmenlerinin, kardeşlerinin, arkadaşlarının ve doktorların sevgisini, sabrını ve anlayışını gördüklerinde gelişerek daha parlak bir geleceğe sahip olabilir" dedi.