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90 bin şehide 90 bin karanfil

Giriş Tarihi: 6.1.2020
90 bin şehide 90 bin karanfil
ANKARA Çiçekçi Esnafı, Sarıkamış Şehitlerini anma törenleri kapsamında 20 bin karanfilden dev bir bayrak yaptı. Çiçekçiler, "Şehitlerimiz adına böyle bir hizmet vermek bize onur veriyor" dedi. Birinci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekâtı'nın 105. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde şehit olan 90 bin askeri anmak için Dev Türk bayrağı yaptı. Oda Başkanı Emin Çimen, "Bayrak halk tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı. Ayrıca şehit olan 90 bin şehidimiz anısına buradaki vatandaşlarımıza dağıtmak için 90 bin karanfil getirdik" diye konuştu.
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90 bin şehide 90 bin karanfil
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