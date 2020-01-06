Bakan Selçuk’tan Gölbaşı’na eğitim müjdesi

Gölbaşı'na yapılacak olan eğitim yatırımlarının masaya yatırıldığı ziyarette, Bakan Selçuk'tan Gölbaşı'na önemli müjdeler geldi. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan, eğitim yatırımları noktasında öncelik konumundaki konuları Bakan Selçuk'a sundu. Başkan Şimşek ve Kaymakam Bilgihan, Bakan Selçuk'a bölge ve belediye çalışmaları hakkında bilgi verirken, ilçede eğitim ve istihdam alanında önceliği olan projeler hakkında sunum yaptı. Ziyaretin ardından edinilen bilgilere göre, Gölbaşı'nda yapılacak olan eğitim ve diğer alanlardaki yatırımlarının yapılması için Bakan Selçuk'un talimat verdiği öğrenildi.Gölbaşı'nda veteriner sağlık teknisyeni ve hayvan sağlığı teknisyeni yetiştirme konusunda ciddi yatırımlar yapılacak. Türkiye'de sadece 4 tane bulunan ve istihdam garantili olan Veteriner Teknisyenliği Meslek Lisesi Gölbaşı'nda da açılacak. Veteriner sağlık eğitimi dalında eğitim veren liselerden mezun olan öğrenciler iş sorunu yaşamıyor. Uygulamalı ve iyi bir eğitim alan öğrenciler liseyi bitirdiklerinde iş hayatına atılabiliyor. Türkiye'nin istihdam oranı en fazla olan liselerinden biri olan Veteriner Teknisyenliği okulundan mezun olanlar hayvan sağlığıyla ilgili birçok iş kolunda veteriner teknisyeni olarak çalışabiliyor. Sektör temsilcileriyle yapılacak olan sözleşme ile birlikte, Veteriner Teknisyenliği Meslek Lisesi mezunları istihdama dahil olabilecek.Gölbaşı ilçesindeki taş ocaklarından çıkarılan andezit taşının yanı için gerekli olan taş işçiliğinin gelecek kuşaklara aktarılması için Bakan Selçuk'un talimatıyla ilçeye Taş İşletmeciliği Okulu'nun açılacağı öğrenildi. Taş İşletmeciliği Teknisyenliği Meslek Lisesi'nin açılmasıyla birlikte, aşınmaya dayanıklı ve kaymaz bir malzeme olması dolayısıyla inşaat sektörünün vazgeçilmezi olan andezit taşının yanı sıra 100'e yakın taşın işlenmesiyle birlikte, işlene taşların marka değeri de yükselecek. İşlenen andezit ve diğer taşlar sanatın yanı sıra bir eğitim dalı haline gelecek. Yapılacak olan Taş İşletmeciliği Okulu'nun Osmanlı mimarisine uygun olarak dizayn edileceği ve düzgün kesme taştan inşa edileceği öğrenildi. Sektör temsilcileriyle yapılacak olan sözleşme ile birlikte, olan Taş İşletmeciliği mezunları istihdama direk dahil olabilecek.ÖTE yandan Bakan Selçuk'un, Gölbaşı'nda işsizlik sorununu büyük ölçüde çözecek olan ve içinde bir çok fabrikanın bulunacağı Organize Sanayi Bölgesi'nin oluşturulabilmesi için, ilgili bakanlıklarla bire bire bir görüşeceğini söylediği öğrenildi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un özel yetenekli öğrenciler için hafta içi ve hafta sonu ilave eğitim programlarının uygulandığı ve Şubat ayında yapılacak olan BİLSEM toplantısını da Gölbaşı'nda yapacağı öğrenildi.

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