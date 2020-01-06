Engelli oğlu için antrenör oldu

KIRŞEHIR'DE doğuştan rahatsızlığı nedeniyle bir gözü görmeyen, diğer gözünde de yüzde 80 görme kaybı bulunan 17 yaşındaki oğlunu hayata hazırlayabilmek için her türlü fedakarlığı yapan anne Nursel Karaboğa, örnek davranışıyla takdir topluyor. Celil Karaboğa'nın gözlerinde üç aylıkken kayma tespit edilmesinden sonra 3-4 yıl boyunca Ankara ve İstanbul'da hastanelerde tedavi umudu arayan Karaboğa, iyileşmesi yönünde umutları kaybolmaya başlayınca kolları sıvayarak oğlunu hayata hazırlamak için mücadeleye başladı. Ameliyat edilmesine rağmen sol gözü tamamen kapanan, sağ gözünde de yüzde 80 görme kaybı yaşayan oğlunun ana sınıfından itibaren hem annesi hem de adeta öğretmeni olan fedakar anne, Sıddık Demir Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan Celil'i üniversite sınavını kazanabilmesi için her akşam ders çalıştırıyor.Lise mezunu olan Nursel Karaboğa, oğlu için hayatı hep eğitimle iç içe olması dolay-ı sıyla üniversite eğitimine heveslenip onunla sınavlara girmeye hazırlanıyor. Karaboğa, bu uğurda hem birinci kademe yardımcı antrenörlük belgesi aldı hem de oğlunu idmanlara götürüp getirmek için ehliyet alarak trafiğe çıktı. Annesinin çalışmalarını karşılıksız bırakmayan Celil, 2018 yılında düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda uzun atlamada Türkiye şampiyonluğu, 100 metrede ikincilik, 200 metrede üçüncülük kazandı.

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