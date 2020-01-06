Kahramankazan Kavunu için rekolte zirvesi yapıldı

KAHRAMANKAZANBelediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Ziraat Odası iş birliğiyle gerçekleştirilen toplantıya, ilgili kurumların temsilcileri ile çiftçi ve üreticiler katıldı. Meşhur Kahramankazan Kavunu'nda rekolteyi yeniden yükseltmek için düzenlenen toplantıda, alınacak tedbirler ve izlenecek yol haritası masaya yatırıldı. Zirve kapsamında paydaşların yürüteceği çalışmaların esasları belirlenirken, ortak çalışma grupları da oluşturuldu. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, rekoltenin eski haline gelmesi için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Belediyelerinin bunun için tüm tedbirleri aldığını ifade eden Oğuz, gerçekleştirilen toplantının bu açıdan oldukça faydalı olduğunu kaydetti. Bu kapsamda belirledikleri 650 dönüm araziye bu yıl Kahramankazan Kavunu ekileceğini anlatan Oğuz, çiftçi ve üreticilere tohum ve ilaç başta olmak üzere tüm destekleri vereceklerinin altını çizdi. Başkan Oğuz, eti, kavunu ve balıyla meşhur ilçelerinde bu yıl "Et, Kavun ve Bal Festivali" düzenleyeceklerinin müjdesini verdi. Oğuz, "İnşallah bu yıl Kahramankazan'da Ankara'nın en büyük festivallerinden biri olacak olan Et, kavun ve bal festivalini yapacağız. Bunun hazırlıklarına da başladık" diye konuştu.

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