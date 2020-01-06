Keçiören’de balık tezgâhları tek tek denetleniyor

VATANDAŞLARIN taze ürün almaları ve güvenilir alışveriş yapmaları için rutin denetimlerin yanı sıra balık satış denetimlerinin aralıksız devam edeceğini aktaran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Hileli ürün satılırsa haram olur, vebal olur. Kaliteli ürün satılırsa bereket olur, helal olur. Çürük mal satmak günahtır, helalinden olan ise berekettir, duadır" dedi.Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatıyla, özellikle semt pazarlarında balık satışlarına yönelik denetimler sıklaştırıldı. Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü veteriner hekimleri ve gıda mühendisleri tarafından sürdürülen denetimler kapsamında, semt pazarlarındaki balık satış noktaları sıkı denetim altına alındı. Vatandaşların taze ve kaliteli alışveriş yapımlarını sağlamak için zabıta ekipleriyle birlikte her gün değişik semt pazarlarında eş zamanlı denetim yapan ilgililer şüpheli görülen tezgâhın ürünlerini inceleme altına alınıyor. Olumsuz bir durumla karşılaşılması hainde pazarcı esnafının ürünleri toplatılarak yasal işlem uygulanıyor.Başkan Turgut Altınok, kış aylarını vazgeçilmezi olan balığın herhangi bir zehirlenme vakasına yol açmaması için özellikle ekip görevlendirdiklerini belirtti.

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