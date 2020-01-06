Osmanlıspor’da yeni bir dönem

BAŞKENT KULÜBÜNÜ İŞ ADAMI ŞENOL AYVAZ DEVRALDIYENİ YÖNETİMİN İLK HEDEFİ TAKIMIN TRANSFER YASAĞINI KALDIRMAKİSİM DEĞİŞİKLİĞİYLE SÜPER LİG ODAKLI YENİ BİR VİZYONYeniçerilerde sürpriz bir gelişme yaşandı.Yönetim kurulu başkanlığını Sadık Dik'in yaptığı Osmanlıspor'da başkan olan Trabzon Akçaabatlı Ayvaz daha önce Akçaabat Sebatspor ve Zağnosspor Kulüplerinde başkanlık görevlerini yürütmüştü. Yeni başkan Ayvaz ilk röportajını'ya verdi. Ayvaz'ın gelişi sonrası akıllara hemen "Osmanlıspor'un transfer yasağını kalkacak mı?" sorusu geldi.Sorularımızı yanıtlayan Ayvaz, transfer yasağına son vermek istediklerini söyleyerek,ifadelerini kullandı. Ayvaz, "Sözleşme dün (önceki gün) oldu ama yaklaşık 1 aydır yaklaşık görüşüyoruz. İsmini değiştirmeyi düşünüyoruz. Bu işe hakikaten gönül veren insanız futbola hizmetin şehri olmaz. Türk futboluna layıkıyla hizmet verdik. Oyuncu yetiştirdik. Ankara'ya ve Trabzon'a katkı sunmaya çalışacağız.diye konuştu.temsilcisi, Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda Ankaraspor ismiyle mücadele ederken, "Ankaragücü ile arasında sportif rekabeti engelleyici bağ bulunduğu" gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, bir alt lige düşürülmüştü. 2014-2015 sezonu öncesi Osmanlıspor ismini alan mor-sarılı takım, yeni ismiyle TFF 1. Lig'de mücadele ettiği ilk sezonda Süper Lig'e yükselmişti. Süper Lig'de 2015-2016 sezonunu 5. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Osmanlıspor, 2017- 2018 sezonu sonunda küme düşmüştü. Başkent ekibi, geçen sezon TFF 1. Lig'de play-off'a kalmasına rağmen Süper Lig bileti alamamıştı.

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