Telekom Ankara’ya mutlu döndü

TÜRKİYE'Yİ FIBA Şampiyonlar Liginde başarıyla temsil eden Türk Telekom, ING Basketbol Süper Liginin 15'inci haftasında Bahçeşehir Koleji'ne konuk oldu. İlk dakikalardan itibaren maça ağırlığını koyan başkent ekibi, Moustapha Fall üzerinden skor elde etti.İkinci çeyrekte yüksek isabet oranı yakalayan konuk ekip, farkı açarak 16'ncı dakikaya 43-30 önde girdi. Golden ve Clark'ın sayıları farkı kapatmaya yeterli olmadı ve Telekom soyunma odasına 52-40 üstünlükle gitti. 3. çeyrekte konuk ekip 23. dakikaya 62-46 önde girerken, iki takım da 3 dakika başarısız hücum girişimlerinde bulundu. Wiltjer'in üçlüğüne Johnson ile yanıt veren ev sahibi üçüncü çeyreği 69-53 geride kapattı.Hunter'ın üçlüğü ile periyoda moralli başlayan başkent ekibi, peşe peşe bulduğu sayılarla 33'üncü dakikada farkı 21'e çıkardı. Bahçeşehir Koleji'nin Mathiang ve Golden'le maça tutunma çabalarına maçın yıldızlarından Moustapha Fall'ın sayılarıyla Türk Telekom maçı 87-72 kazandı.

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