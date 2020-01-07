Büyükşehir Belediyesi kara gömüldü

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Başkentte dün yağan kar yaşamı olumsuz etkiledi. Tüm kenti kaplayan beyaz örtü olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Soğuk havanın etkisiyle bazı araçlar çalışmadı, sürücüler soluğu antifriz satan yerlerde aldı. Ankara'nın Çankaya, Keçiören, Mamak, Altındağ gibi pek çok merkez ilçesini etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan olumsuzluk Ankaralılara zor anlar yaşattı. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi ilk karla mücadelede sınıfta kaldı. "Tasarruf yaptık, bütçe fazla verdi" diyerek şov yapan büyükşehir yolları tuzlamadı. Kar yağışı sonrası buzlanan yollarda onlarca araç kayarak kaza yaptı. Ana arterlerde yaşanan kazalar Ankaralıları isyan ettirdi. WhatsApp ihbar hattımıza atılan bir görüntüde, YenimahalleŞentepe minibüsü, tuzlanmayan yolda kayrak kaza yaptı. Minibüsten atlayan bir vatandaş son anda minibüsün altında kalmaktan kurtuldu. Savrulma ve çarpmanın etkisiyle minibüs içindeki bazı vatandaşlar hafif yaralandı.Kelimenin tam anlamıyla dün başkentte tam bir çile vardı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı ve vatandaşları felç etti. Yolda kalanlar, çekici bekleyenler, kayanlar, lastik değiştirenler… Gün boyu etkisini artıran yoğun tipi ve kar yağışı sonrasında başkentte yaşam felç oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok araç ve vatandaş da yollarda mahsur kaldı. Yolda kalan sürücülerin yardımına vatandaşlar koştu. Vatandaşlar yolda mahsur kalan sürücülerin araçlarını iterek yardımcı olmaya çalıştı. Birçok araç yoluna zincir takarak devam etmek zorunda kaldı. Zincirsiz araçlar ise yollarda mahsur kalarak uzun kuyruklar oluşturdu. Yollarına devam edemeyen bazı araç sürücüleri ise otomobillerini bırakarak evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Yoğun kar yağışının sürdüğü başkente saatlerce evlerine gidemediler. Yolların tuzlanmadığı ve açılmadığı gerekçesiyle vatandaşlar yetkilileri göreve çağırdı. Başkentin karla mücadelede sınıfta kaldığını belirten AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mümin Altunışık, "Yılın ilk karında son yıllara oranla az miktarda kara maruz kalan Ankaramız'da tuzlama çalışmaları yapılamamış ve gerekli tedbirler alınamamıştır. Yollar açılamamış, esnaf dükkânına, öğrenciler okuluna gidememiştir. İşin, eğitimin ve ulaşımın aksadığı bir şehir haline gelen Başkent Ankara'da, Büyükşehir Belediyesi teslim bayrağını çekmiştir. Ankara Büyükşehir kara gömüldü" dedi.ARABASININ lastiğini değiştirmeye çalışan Bektaş Eser, "Ümitköy'den İvedik tarafına gitmeye çalışıyordum. Gidemedim çukura düştüm ve lastiğim patladı. Lastiği değiştirmeye çalışıyorum. Yollar çok kötü berbat. Çalışan bir ekip yok. Yolları bir an önce açmaları ve temizlemeleri gerekiyor. Allah kolaylık versin" dedOĞLUYLA yolda kalan Ayşe Ekiz, "Beypazarı dik- Şu Ankara nın haline bak." men köylüyüm. Hemşerim beni burada mahsur bıraktı. Subayevlerinden geliyoruz. Ümitköyde CHP'nin kalesindeyiz. 2 saattir arabanın içinde mahsur kaldık. Melih Gökçek akşamdan buraları tuzlardı. Şu an hiçbir şey yok. Ne kepçe gördük, ne de kamyon" diye konuştu.MUSTAFA Duruer, "Konutkentten Yaşamkent'e gidiyordum. Yokuşu çıkamadım geri döndüm dönerken araba kaydı. Çarptım. Maddi hasar var. Çekiciyi bekliyorum, ama akşama gelir. Gelip alıp götürecek yollar rezalet.Kar lastiğim var ama yollar o kadar kötü ki durmadı. 1 saattir buradayım. Çekici de nasıl gelecek bilmiyorum" dedi.AHMET Özmen, "İncekten Ümitköy'e gidiyorum. 2 saat oldu. Yapıldıysa da yetersiz. Bu şekilde olmaz. Yollar çok kötü. Müdahale gerekiyor."HÜSEYIN Yücel, "Yollar felaket. Hiç icraat yok. Yolda kalan vatandaşlara Allah rızası için yardım ediyorum" dedi.VALI Vasip Şahin de sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Öğrenciler dün de Vali Şahin'den okul tatili talep etti. Yolların aşırı kaygan olduğunu ve otobüslerin yollarda kaldığını ifade eden öğrenciler tatil bekledi.