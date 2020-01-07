Gereksiz antibiyotik mikrobiyatayı bozuyor

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, antibiyotiklerin bakteriyel enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve insan sağlığı açısından çok büyük öneme sahip ilaçlar olduğunu vurguladı. İhtiyaç olmadığı halde bu ilaçların tüketilmesinin "gereksiz antibiyotik kullanımı" olarak isimlendirildiğini dile getiren Tezer, son yıllarda gereksiz antibiyotik kullanımının oldukça yaygınlaştığını ifade etti. Tezer, "Oysa ki gereksiz ve yanlış kullanıma bağlı olarak, antibiyotik direnci, yüksek ilaç maliyetleri ve yan etkiler ortaya çıkmaktadır. Antibiyotik direnci, bakterilerin herhangi bir antibiyotiğin varlığına rağmen üreyebilmesi ve enfeksiyon yapabilmesine neden olmaktadır." bilgisini verdi.Tezer, antibiyotiklerin, mutlaka hekim tarafından reçete edildiğinde kullanılması gerektiğini vurgulayarak, "Antibiyotikler ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlar değildir, grip ve soğuk algınlığı gibi viral enfeksiyonlarda etki göstermemektedir. Antibiyotikler sadece bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda kullanılmalı. Hekim tarafından doğru tanı sonrası doğru antibiyotik, uygun dozda ve uygun süreyle verilmeli." uyarısında bulundu. Antibiyotik kullanımı sırasında ishal, kabızlık, şişkinlik, karın ağrısı gibi sindirim sistemi sorunlarıyla da karşılaşıldığını anlatan Tezer, "Antibiyotikler zararlı bakterileri yok ederken vücutta yaşayan sağlığımıza faydalı bakterilere de zarar verebilmektedir. Hem vücut için yararlı bakterileri korumak hem de antibiyotik direnci önlemek için antibiyotikleri sadece etkili oldukları bakteriyel hastalıklara karşı kullanmak önem taşımaktadır" diye konuştu.

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